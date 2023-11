Pioli, Serve la mentalità e la grinta di Sinner

Dobbiamo avere la mentalità e la grinta di Jannik Sinner. Dobbiamo lottare su ogni punto come lui. Speriamo che domani sia allo stadio a seguirci: saremmo felici se ci fosse. Possiamo mettere in campo tutto il nostro lavoro, quello che ci ha permesso di crescere in questi quattro anni. Lo dice il tecnico del Milan, Stefano Pioli, parlando di Sinner, fresco di vittoria in Coppa Davis e atteso domani a San Siro per la sfida Champions contro il Borussia Dortmund. "Gli faccio tanti complimenti, a lui, all'Italia e a Volandri che ho seguito molto", aggiunge Pioli.