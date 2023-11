Pioli, 'Vincere il campionato è l'obiettivo del Milan'

Il tecnico del Milan Stefano Pioli, alla vigilia del match contro il Napoli dopo le sconfitte con Juve e Psg, ha dichiarato: "Lavoriamo con una proprietà ambiziosa, una proprietà che ha strutturato la società per avere tante soluzioni e pensare in grande. Ha fatto sì che la squadra sia competitiva. Il nostro obiettivo è vincere il campionato, questo è sicuro. Non ci saremo solo noi a volerlo vincere ma il nostro obiettivo deve essere questo". Ieri l'ad Furlani ha celebrato le 200 panchine in rossonero di Pioli, esprimendo la speranza di festeggiare a maggio lo scudetto insieme al tecnico.