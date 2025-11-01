Pisa: Gilardino, priorità è dare continuità a nostre prestazioni

"Abbiamo avuto poco tempo per recuperare, però c'è la volontà e la determinazione da parte dei ragazzi, la consapevolezza dopo la gara con la Lazio per la continuità di prestazioni e di risultati". Lo ha detto il tecnico del Pisa, Alberto Gilardino, alla vigilia della gara di domani a Torino contro i granata in una dichiarazione diffusa dal club, visto che per gli impegni ravvicinati (i nerazzurri hanno pareggiato giovedì sera nel posticipo contro la squadra di Sarri) non c'è stato il tempo di organizzare la consueta conferenza stampa.

Proprio la continuità di prestazioni (il Pisa arriva da tre risultati utili consecutivi), secondo Gilardino "è la priorità. "Domani - ha aggiunto - incontriamo una squadra fisica, che si è ripresa rispetto all'inizio del campionato. E' in crescita, ha ottime fisicità e ottime qualità e quindi dobbiamo farci trovare pronti".

Nessuna anticipazione sulla formazione che l'allenatore schiererà contro i granata anche se probabilmente ricorrerà a un ampio turnover: "Ho ampi margini di scelta - ha concluso - negli undici titolari e chi dovrà dare un contributo a partita in corso. Devo però ancora fare delle valutazioni definitive".