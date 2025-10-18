Pisa-Verona 0-0

Tra Pisa e Verona vince la paura di perdere e alla fine toscani e scaligeri si dividono la posta in uno 0-0 brutto e che non serve a nessuno in classifica. Nel primo tempo sono gli scaligeri a farsi notare di più nella metà campo nerazzurra.

Nella ripresa Gilardino cambia la squadra con tre cambi: fuori i due esterni, Angori e Leris, e Marin in mediana, sostituiti rispettivamente da Bonfanti, Cuadrado e Piccinini. Il risultato però è che il Pisa messo a cinque si abbassa drammaticamente. Sono entrambe di marca gialloblù le uniche due occasioni dal gol della frazione di gioco.

Al 10' è una follia di Albiol, apparso spesso lento e impacciato, a "bucare" lo stop lanciando solo davanti alla porta Orban che invece di controllare il pallone e provare a scartare il portiere tenta un pallonetto finito alto. In pieno recupero è Frese a calciare a lato: al 48' il suo diagonale lascia di sale Semper ma si spegne di fianco al montante opposto.