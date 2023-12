Pisilli, "Sognavo da una vita di segnare con la Roma"

Niccolò Pisilli ha detto a Sky Sport che è un'emozione difficile da descrivere, un sogno che aveva da tutta una vita. Segnare con la maglia della Roma era qualcosa che non riusciva nemmeno a immaginare. "Segnare sotto la Sud è qualcosa di incredibile, i tifosi della Roma sono speciali e lo sanno tutti - ha aggiunto - Cerco sempre di fare le giocate che ho nelle mie corde, senza entrare con la paura. Cerco sempre di rimanere calmo come mi ha detto Mourinho". E poi ancora sullo Special One: "Lavorare con lui è qualcosa di straordinario. Non c'è bisogno di presentazioni per lui".