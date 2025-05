Playoff NBA: I Warriors di Curry costretti alla gara 7 contro Houston

Dopo essere stati in vantaggio nella serie per 3-1, i Golden State Warriors di Stephen Curry ora tremano. Gli Houston Rockets si aggiudicano infatti la gara 6 dei playoff Nba, battendo i padroni di casa 115-107 di venerdì nei playoff NBA e servirà il settimo confronto per decidere chi sfiderà Minnesota al prossimo turno.

Si profila un finale thriller per Curry e compagni, apparsi demoralizzati alla fine della partita e costretti a una decisiva gara 7 domenica in Texas. Huston avrà l'opportunità di diventare la 14/a squadra a vincere una serie di playoff NBA dopo essere stata in svantaggio per 3-1 (non accade dal 2020).

Houston ha dominato anche a rimbalzo (62 a 51) con Alperen Sengun (21 punti) e il sorprendente Steven Adams (17 punti, 5 rimbalzi). Curry e Jimmy Butler hanno segnato rispettivamente 29 e 27 punti per la squadra della Bay Area (più 9 rimbalzi e 8 assist per Butler), ma non sono stati supportati dai loro compagni di squadra.