Porto-Roma: Anselmi punta sulla vittoria nei playoff di Europa League

"La prima partita è fondamentale, che sia in casa o in trasferta. Nella mia esperienza, ho capito che, pur essendo un spareggio da 180 minuti, i secondi 90 sono condizionati dai primi, il risultato influenza la seconda partita, non è la stessa cosa". Lo ha detto l'allenatore del Porto, l'argentino Martin Anselmi, alla vigilia dell'andata dei playoff di Europa League contro la Roma. "Non mi piace pensare che la testa di serie abbia un vantaggio - ha aggiunto, riferito ancora al fatto che la squadra giallorossa ha il vantaggio del ritorno in casa -. L'importante è vincere".

L'argentino Anselmi, chiamato sulla panchina del Porto poco più di due settimane fa, si è detto soddisfatto della crescita della squadra: "Abbiamo visto dei progressi dal Rio Ave allo Sporting e mi aspetto altri progressi dallo Sporting alla Roma - ha sottolineato -. Qui c'è tanta voglia di migliorare e questo non ha prezzo per un allenatore, sono molto contento di lavorare con questi giocatori". Anselmi compirà 40 anni a luglio e si è detto onorato di trovarsi di fronte ad un allenatore come Claudio Ranieri: "Quando avevo 12 anni guardavo il suo Valencia, è un tecnico che ha enorme esperienza, poterlo incontrare di persona è motivo di orgoglio per me".

In conferenza stampa era presente anche Tiago Djaló, che è in prestito dalla Juve. Il difensore si è detto ottimista, sostenendo che la sua squadra "ha tutto per vincere domani" ed in generale avere la meglio sulla Roma nel doppio confronto. Inoltre, l'arrivo di Anselmi "ha portato più energia alla squadra, noi dobbiamo solo preoccuparci di fare bene il nostro lavoro".