Portogallo in finale di Nations League: battuta la Germania 2-1 con gol decisivo di Ronaldo

Il Portogallo si è qualificato per la finale della quarta edizione della Nations League, battendo 2-1 la Germania alla Munich Arena di Monaco di Baviera. I padroni di casa sono andati in vantaggio con Wirtz al 3' del secondo tempo, ma i portoghesi hanno rimontato con le reti di Sergio Conceicao al 18' e Cristiano Ronaldo, al 23', conquistando la finale per la seconda volta dopo quella che poi vinsero nel 2019.

La partita - cominciata con 10 minuti di ritardo a causa un forte temporale con grandine che aveva lasciato il manto erboso coperto di ghiaccioli - è stata decisa dalla rete dello juventino ma soprattutto dal 137/o centro in nazionale del 40enne Cristiano Ronaldo, ancora una volta il trascinatore della sua squadra.

L'altra semifinalista uscirà dalla sfida tra la Spagna e la Francia, in programma domani alle 21, a Stoccarda. La finale si giocherà domenica sera, a Monaco, mentre nel pomeriggio a Stoccarda è prevista la finalina per il terzo posto.