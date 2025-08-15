Acquista il giornale
Premier League: Chiesa trascina il Liverpool, 4-2 al Bournemouth

L'italiano entra all'82' e riporta in vantaggio i suoi

di Redazione Sport
15 agosto 2025
Federico Chiesa entra in campo e trascina il Liverpool nella vittoria per 4-2 contro il Bournemouth nella prima giornata di Premier League. Ad Anfield il pubblico accoglie con un boato la squadra campione dello scorso campionato.

Il Liverpool era andato avanti 2-0 grazie ai goal di Ekitike e Gakpo ma una doppietta di Semenyo nella ripresa aveva riportato la gara sul 2-2. All'82 l'italiano entra e dopo sei minuti segna il 3-2 prima del 4-2 di Salah.

