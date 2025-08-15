Premier League: Leoni, "Impossibile dire no al Liverpool"

"Poiché è uno dei migliori al mondo non è possibile dire di no a questo club": sono le prime parole di Giovanni Leoni con la maglia del Liverpool, riportate del sito ufficiale del club di Premier League che ufficializza il suo acquisto.

"Sono molto felice di essere qui. È una sensazione davvero fantastica e sono onorato di essere qui. Sono così onorato. Quando ho visto questo interesse da Liverpool ho detto: 'Wow, è pazzesco'", ha concluso il 18enne difensore italiano.