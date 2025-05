Premier League: Liverpool campione, Chelsea in Champions, Nottingham Forest in Conference

Ultima giornata di Premier League nel segno delle celebrazioni del Liverpool campione, con la consegna del trofeo che va ai vincitori e tante glorie del club, come Gerrard, Dalglish e Klopp in tribuna ad Anfield, e della lotta per i posti in Champions. A questo proposito è risultata decisiva la vittoria per 1-0 del Chelsea di Enzo Maresca in casa del Nottingham Forest (gol di Colwill), che ha regalato ai Blues il quarto posto finale e quindi la certezza di un posto nella massima competizione europea.

Una beffa per il Nottingham Forest, che a un certo punto del campionato si era trovato in seconda posizione, e alla fine ha chiuso settimo, e quindi in Conference League. La delusione è tanta al punto che ora il tecnico Nuno Espirito Santo potrebbe essere allontanato. Intanto si è difeso dicendo che "siamo delusi ma se guardiamo tutta la stagione non posso che essere fiero dei miei. Oggi abbiamo giocato un ottimo incontro, ci penalizza solo il risultato".

Niente Champions anche per l'Aston Villa, quest'anno arrivato fino ai quarti di finale dove è stato eliminato dal Paris SG, e che oggi ha perso 2-0 con il Manchester United. La squadra di Unai Emery, arrivata alla pari con il Newcastle (che ha perso con l'Everton) ma perdente nei confronti delle 'Magpies' per la differenza reti, giocherà in Europa League, assieme al Crystal Palace vincitore della FA Cup e oggi battuto 1-0 dal Liverpool (a segno il solito Salah).

A fine partita il tecnico dei 'Villans' Emery furioso con l'arbitro per l'espulsione del portiere Emiliano Martinez che ha lasciato i suoi in dieci: "dobbiamo accettare gli errori degli arbitri, ma lui sa che ha sbagliato. E dopo, in dieci contro undici, è stata un'altra partita". L'allenatore dello United Ruben Amorim, invece, si è scusato con i tifosi "per la pessima stagione" e ha promesso che "verranno sicuramente giorni migliori".