Premier: Man City-Liverpool, pari e aereo che 'protesta'

E' finito 1-1 il big match di Premier League tra Manchester City e Liverpool, ovvero le prime due della classifica. Haaland ha portato in vantaggio i padroni di casa al 27', stabilendo un record visto che è arrivato, compresa la scorsa stagione, a 50 reti in 48 partite giocate in campionato: prima del norvegese, nessuno ci era riuscito da quando esiste la Premier. Il pareggio del Liverpool è arrivato a dieci minuti dalla fine con Alexander Arnold, e ora il City è provvisoriamente primo con 29 punti mentre il Liverpool ne ha 28, alla pari con l'Arsenal, che se in serata batterà il Brentford si ritroverà da solo in testa. Curioso episodio nel corso della partita fra Citizens e Reds, perché mentre stavano giocando un aeroplano ha fatto dei giri nel cielo sull'impianto trasportando uno striscione su cui c'era scritto "Premier League corrotta". Firmato dai tifosi dell'Everton. In questo modo i sostenitori dei Toffees hanno protestato contro la decisione della lega inglese di punire la loro squadra con dieci punti di penalizzazione. I Toffees, infatti, hanno violato i paletti del Fair Play Finanziario, mentre il Manchester City, accusata di 115 accuse violazioni, non è stato ancora processato, così come il Chelsea, altro club sotto indagine. Proprio i Blues londinesi oggi hanno subito una dura lezione sul campo del Newcastle rivale del Milan in Champions, che si è imposto per 4-1 grazie alle reti di Isak, Lascelles, Joelinton e Gordon, mentre il Brighton di Roberto De Zerbi è andato a vincere, 2-3, in casa del Nottingham Forest. Protagonista del match il 22enne brasiliano Joao Pedro, ex Fluminense, autore di una doppietta. A segno, per i 'Seagulls' anche il solito Ferguson. Vincono fuori casa anche il West Ham, 2-1 al Burnley, e il Bournemouth (a segno anche l'ex romanista Kluivert), 3-1 allo Sheffield United.