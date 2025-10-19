Acquista il giornale
Premier: Manchester United vince a Liverpool, 4/o ko per Slot

Maguire in gol nel finale, continua la serie nera dei campioni

di Redazione Sport
19 ottobre 2025
Il Manchester United ha battuto 2-1 il Liverpool ad Anfield Road, infliggendo ai campioni d'Inghilterra la terza sconfitta consecutiva in Premier League e la quarta contando anche quella col Galatasaray in Champions League. E' stato un gol di Harry Maguire al 39' della ripresa a sancire la vittoria degli ospiti, andati in vantaggio dopo soli due minuti con Bryan Mbeumo e raggiunti al 33' st da Cody Gakpo.

Dopo le sconfitte contro Crystal Palace, e Chelsea, la squadra di Arne Slot ha subito la sconfitta più dolorosa della stagione per mano dei suoi acerrimi rivali, che non vincevano in questa trasferta dal 2016.

Il Liverpool resta a quattro punti dall'Arsenal che guida la classifica dopo otto giornate e l'allenatore dei Reds, Arne Slot, è ancora alla ricerca di risposte su come ottenere il giusto mix dopo aver speso quasi 450 milioni di sterline (604 milioni di dollari) sul mercato. Lo United è salito al nono posto in classifica, allentando la pressione su Amorim grazie alla vittoria che può essere finora considerata la più importante nella sua gestione.

