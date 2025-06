Premio Fair Play Menarini 2023: Tamberi, Battocletti e Vlasic tra i vincitori

Campioni olimpici ed esempi di sport. Sono stati annunciati gli sportivi vincitori della 29/a edizione del Premio Fair Play Menarini, in programma il 2 e 3 luglio a Firenze e Fiesole. A ricevere il premio quest'anno saranno Gianmarco Tamberi, campione del mondo di salto in alto a Budapest 2023 e oro olimpico ai Giochi di Tokyo 2021, così come Nadia Battocletti, argento ai Giochi di Parigi 2024 nei 10.000 metri e la campionessa del salto in alto, Blanka Vlasic, due volte campionessa del mondo, nonché vincitrice di un argento e di un bronzo olimpico. Tra i premiati anche Andy Diaz, bronzo a Parigi 2024 nel triplo, e Rigivan Ganeshamoorthy, oro nel lancio del disco ai Giochi Paralimpici dello scorso anno. Per il calcio, invece, sarà premiato Demetrio Albertini, mentre la scherma è rappresentata da Arianna Errigo, 10 titoli mondiali e 4 medaglie olimpiche. C'è anche il judo con Alice Bellandi, oro a Parigi, così come Paola Fantato, 8 medaglie nel tiro con l'arco in 5 diverse edizioni dei Giochi Paralimpici, e Sasha Vujacic, vincitore di due titoli NBA con i Los Angeles Lakers. Per il giornalismo sportivo, invece, sarà premiato Guido Meda, voce della MotoGP. "C'è un parterre de roi straordinario che certifica come questo premio, che porta con se valori e messaggi fondamentali per lo sport, stia diventando sempre di più un riferimento a livello nazionale ed internazionale", le parole a margine della presentazione del presidente del Coni, Giovanni Malagò, che ha premiato anche Nicola Nardo, Michele Vivalda e Alessandro Bugli, tre talenti emergenti che hanno ricevuto il Premio Fair Play Menarini "Giovani", dedicato ai più bei gesti di correttezza delle nuove generazioni.