Preoccupazione per l'infortunio di Erling Haaland: attesa per l'esito degli esami

Ore di apprensione per il Manchester City, e la nazionale norvegese prossima avversaria dell'Italia sulla strada verso il Mondiale, in attesa di conoscere l'entità dell'infortunio di Erling Haaland, costretto ad uscire durante l'incontro di ieri a Bournemouth, valido per i quarti di finale di Coppa d'Inghilterra.

Allo scoccare dell'ora di gioco, in seguito ad un violento impatto contro i tabelloni pubblicitari posti a bordo campo, l'attaccante, che aveva appena segnato il gol del momentaneo pareggio, si è accasciato a terra. Inutile il tentativo di riprendere a giocare: dopo pochi istanti Pep Guardiola è stato costretto alla sostituzione, mandando in campo Omar Marmoush, autore più tardi del gol qualificazione.

A fine gara, nonostante le domande dei cronisti, il manager del City non ha rivelato lo stato di salute del norvegese: "L'ho visto sul lettino dei massaggi, ma non gli ho parlato né ho parlato coi dottori". Mistero fitto, dunque sulle sue condizioni, nonostante in seguito Haaland sia stato visto e fotografato lasciare il Vitality Stadium con un tutore protettivo al piede e le stampelle: anche in questo caso non è chiaro se si sia trattato di una semplice misura precauzionale.