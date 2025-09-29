Presentata a Bologna la serie A 2025-26

E' stata presentata a Bologna la nuova stagione di campionato di Lega Basket serie A Unipol 2025/26, che inizierà il 4 ottobre, con l'anticipo Pallacanestro Trieste-Trapani Shark. Tra gli ospiti, il presidente della Federazione italiana pallacanestro Giovanni Petrucci, che ha dato il via all'incontro, dicendo che "ogni federazione ha il proprio gioiello: il nostro è il campionato di Serie A, la vetrina per i giocatori poi convocati in Nazionale".

C'è, comunque, "il potenziale per fare meglio", secondo il presidente designato Lega Basket serie A, Maurizio Gherardini: "ho letto quasi con disappunto sul website di basket più cliccato d'Europa che ci hanno piazzato al sesto posto: credo che questa debba essere la nostra sfida, dobbiamo e vogliamo crescere", ha spiegato Gherardini, aggiungendo che, per farlo, bisogna "migliorare le strutture, come nella nuova cittadella dello sport a Tortona" e crescere "nell'area commerciale e nell'ecosistema digitale".

Sulla "media degli spettatori" poi il presidente Lega Basket ha commentato dicendo che "siamo tornati ai numeri del boom degli anni '90, quando la differenza rispetto all'Nba non era grandissima": uno dei "segreti per cui l'Nba fece il salto di qualità e su cui dobbiamo fare altrettanto - ha concluso - fu creare quello che loro definirono team services, la possibilità per i club che fanno parte della famiglia Nba di condividere informazione".

Sulla novità del lancio di LbaTV, piattaforma digitale interamente dedicata al basket di Serie A, si è pronunciato il presidente uscente, Umberto Gandini: "sarà il futuro dal punto di vista dei media, abbiamo intrapreso una strada che ci porta ad essere pionieri". Novità di quest'anno, infine, anche la nuova partnership con Amadori: da sportivo e romagnolo doc come Amadori, ha detto a proposito Carlton Myers, "ho subito condiviso la sfida del gruppo di promuovere un'alimentazione equilibrata".