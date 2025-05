Pro Recco conquista il 37° scudetto: vittoria su Brescia e caccia al Triplete

Nella piscina del centro natatorio di Mompiano di Brescia festeggia la Pro Recco. La squadra guidata da Sandro Sukno vince il 37/o scudetto della sua storia, il quarto consecutivo con questo tecnico in panchina. In gara-3 delle finali scudetto la Pro Recco supera Brescia per 9-5 (3-0, 4-1, 0-2, 2-2) e si aggiudica la serie 2-1, avendo perso gara-1 per 12-10 e vinto gara-2 per 13-10.

Pro Recco e Brescia si sono affrontate per la 14/a volta nelle finali scudetto: due volte si è imposta la squadra lombarda e 12 quella ligure.

Ora la Pro Recco, che in questa stagione ha vinto anche la Coppa Italia, tenterà il 'Triplete' giocando sabato a Sori la finale di ritorno di Euro Cup contro i serbi del Radnicki, contro cui ha già vinto 16-12 all'andata.