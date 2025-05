Pro Recco trionfa nella Euro Cup di pallanuoto: battuto il Radnicki 12-9

La Pro Recco ha vinto la Euro Cup di pallanuoto. I campioni d'Italia hanno battuto 12-9 i serbi del Radnicki nella finale di ritorno a Sori, in Liguria. Per i liguri si tratta della prima Euro Cup nella storia del club. La corazzata di Sandro Sukno, laureatasi martedì campione d'Italia per la 37esima volta, suggella la stagione con il terzo trofeo. Oltre allo Scudetto e all'Euro Cup i liguri hanno vinto la Coppa Italia Unipol il 16 marzo a Napoli battendo 11-5 la Rari Nantes Savona 11-5.

L'Euro Cup era l'unico trofeo mancante nella ricca bacheca della Pro Recco, che conta 36 scudetti, 18 coppe Italia, 11 Champions League, 9 Supercoppe europee e una Lega Adriatica.

A Sori si ripartiva dal 16-12 in favore dei liguri nell'andata a Kragujevac in Serbia. La formazione recchelina disputava per la terza volta l'atto conclusivo dell'Euro Cup: nei due precedenti era uscita sconfitta con gli ungheresi dell'Újpest nel 1993 e il Brescia nel 2002.