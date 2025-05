Processo Maradona a rischio: sospetto accordo tra giudice e casa di produzione

Il processo sulla morte di Diego Armando Maradona rischia l'annullamento 'in toto' dopo il ritrovamento di riprese che confermerebbero l'esistenza di un presunto accordo tra una dei tre giudici che sovrintendono il dibattimento e una casa di produzione cinematografica per la realizzazione di un documentario.

Fonti citate dalla stampa argentina parlano oggi di "prove irrefutabili" che coinvolgerebbero la giudice Julieta Makintach dopo le perquisizioni effettuate su ordine della magistratura a partire dalla denuncia presentata dai legali delle figlie di Maradona, Dalma e Gianinna. Nell'ordine di perquisizione dei magistrati si afferma che "è stata constatata la collaborazione della giudice con un progetto audiovisivo che potrebbe derivare in guadagni milionari".

Il processo attraversa il terzo giorno di sospensione delle udienze, una decisione presa proprio per poter accertare la veridicità delle accuse sulla realizzazione del documentario. Una vicenda, quest'ultima, che ha fatto passare in secondo piano il processo vero e proprio durante il quale sono emerse gravi responsabilità dell'equipe medica che aveva in cura Maradona dopo la delicata operazione alla testa per rimuovere un ematoma intracranico.

Maradona è morto il 25 novembre 2020 per un edema polmonare acuto dovuto a insufficienza cardiaca mentre si trovava in una residenza della località di Tigre per lo più isolato dalla famiglia. Il processo vede imputati otto membri dello staff medico e tra questi il neurochirurgo Leopoldo Luque.