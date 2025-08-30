Procura Federnuoto aprirà indagine su caso Pilato-Tarantino

La procura federale della Federnuoto, non appena ricomincerà l'attività del procuratore, aprirà un'inchiesta su quanto successo a Singapore con le due tesserate, Benedetta Pilato e Chiara Tarantino, fermate per furto dalla polizia aeroportuale. Dalle ricostruzioni sarebbe stata la Tarantino, a insaputa della Pilato, a nascondere dei profumi nella borsa della compagna di squadra. Sarà dunque la procura Fin ad accertare quanto accaduto e a prendere successivamente tramite il tribunale federale eventuali provvedimenti. Nel frattempo Tarantino ha chiuso le sue pagine social e resta in silenzio.