Progressi nel ranking ATP per Musetti, Berrettini e Nardi

Progressi nel ranking Atp per Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini che guadagnano una posizione: il ligure è 16mo, mentre il laziale è 29mo. Guadagna ben 12 posizioni Luca Nardi grazie ai quarti di finale raggiunti all'Atp 500 di Dubai: il marchigiano è ora 67mo. Sono 11 gli italiani tra i primi 100 nel mondo alla vigilia del Masters 1000 di Indian Wells, il primo della stagione di cui verrà sorteggiato il tabellone nella notte italiana. Mattia Bellucci (n. 70) è la prima testa di serie delle qualificazioni, a cui partecipano anche Fabio Fognini, Matteo Gigante e Giulio Zeppieri.

Cambiamenti in classifica tra i top players dove la vetta è sempre nelle mani di Jannik Sinner. Spicca il ritorno di Stefanos Tsitsipas (9o) tra i primi 10, dopo il primo titolo in carriera in un Atp 500 a Dubai. Entra in Top 20 Tomas Machac (20, +5) che ad Acapulco si è tolto di dosso l'etichetta di giocatore con la miglior classifica ancora senza un titolo Atp all'attivo in singolare. Il 24enne, che solo 12 mesi fa era numero 65 del mondo, è diventato il primo ceco in Top 20 dal giugno 2018, dopo Tomas Berdych.

In Top 20 festeggia il nuovo best ranking anche Ben Shelton (12, +2). Hanno raggiunto la miglior posizione in classifica in carriera anche Alex Michelsen (32, +2) e Brandon Nakashima (33, +9), semifinalista ad Acapulco.