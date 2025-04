Prosecco Doc Imoco Conegliano trionfa in Gara 2 delle Finali Scudetto davanti a un record di pubblico

Davanti al record di pubblico per una partita di Playoff, con 12.161 spettatori accorsi all'Unipol Forum di Assago per la Gara 2 delle Finali Scudetto della pallavolo femminile, la Prosecco Doc Imoco Conegliano vince per 3-0 (25-22, 25-20, 25-18) sul campo della Numia Vero Milano, in una partita lucida nei primi due set e dominante nel terzo. Un successo che, unito al 3-1 di Gara 1, spinge sul 2-0 nella serie la formazione di coach Santarelli, che quindi avrà a disposizione il primo match point tricolore in occasione di Gara 3, in programma martedì prossimo, 22 aprile, al Palaverde dalle ore 20.30.

Nella sfida di oggi per Conegliano 19 punti di Braga Guimaraes, mentre miglior marcatrice di Milano è stata Paola Egonu, anche lei con 19 punti.