Protesta pro-Pal alla Vuelta, 11/a tappa neutralizzata

Una protesta pro-Palestina nella zona del traguardo ha costretto gli organizzatori ad accorciare l'11/a tappa della Vuelta. Decine di manifestanti hanno invaso l'arrivo della frazione, la Bilbao-Bilbao, di 157 km. imponendo il cambio di programma, con il tempo finale preso a tre chilometri dal traguardo previsto. E' il più grave degli incidenti provocati in questa edizione della corsa dai manifestanti, che hanno concentrato la loro attenzione sul team Israel-Premier Tech. La tappa non ha avuto quindi vincitori e a -3 dal traguardo il leader della classifica, Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), era in testa davanti a Tom Pidcock.