PSG si prepara per affrontare il Milan, vittoria contro Montpellier.

Il Paris SG ha ottenuto la quinta vittoria consecutiva dominando 3-0 il Montpellier al Parco dei Principi, in apertura dell'undicesima giornata di Ligue 1. E sulla spinta di questo ennesimo successo si appresta ad affrontare il Milan in Champions League, martedì a San Siro. Il PSG conquista il primo posto provvisorio in classifica prima della partita di domenica contro il Rennes (24 punti contro 22), e mette pressione anche sul Monaco, terzo con 20 punti. Il PSG ha però sbloccato la partita solo nella ripresa, con uno strepitoso uno-due tra Dembélé e Zaire-Emery, che ha segnato il suo secondo gol in due partite dopo i due assist realizzati contro il Milan. Vitinha, entrato al posto di Lee Kang-in ha sigillato il risultato sfruttando un cross rasoterra di Hakimi.