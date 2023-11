Psg vince 5-2 su Monaco, pronti per Newcastle

Il Paris Saint Germain ha battuto 5-2 il Monaco nello spettacolare big match al Parco dei Principi, anticipo della 13/a giornata di Ligue, allungando così in testa alla classifica e lasciando gli avversari terzi a sei punti di distanza, prendendo temporaneamente quattro punti di vantaggio sul secondo, il Nizza. I parigini hanno aperto le marcature con Gonçalo Ramos, grazie a una respinta difettosa del portiere ospite Philipp Koehn su tiro di Dembelè, ma hanno subito poco dopo il pareggio, questa volta per un errore ancora più grave di Gigio Donnarumma, che ha regalato la palla a Minamino solo in area facendosi poi trafiggere. Un rigore trasformato da Mbappé ha riportato avanti la squadra di Luis Enrique all'intervallo. I due portieri si sono riscattati nel corso del match con varie parate decisive, ma alla fine l'elvetico ha dovuto cedere davanti ai continui attacchi del Psg, che si sono portati sul 4-1 con le reti di Dembélé, la sua prima con la maglia dei parigini, e di Vitinha. Il gol dello statunitense Balogun non ha scalfito le sicurezze dei padroni di casa, che hanno segnato un ultima volta in pieno recupero con Kolo Mouani. L'ampio successo è un buon segnale per il Psg in vista dell'importante sfida che l'attende martedì prossimo in Champions League contro il Newcastle. Sarà fondamentale vincere per non rischiare una clamorosa eliminazione nel girone di ferro che comprende anche il Milan e il Borussia Dortmund.