Pugilato: congresso elettivo di World Boxing spostato a Roma

E' stato trasferito a Roma, dalla sede originariamente designata di Nuova Delhi, il congresso di World Boxing che dovra' eleggere il nuovo presidente della federazione mondiale di pugilato, nata per volonta' del Cio in contrasto con l'Iba e con lo scopo di riportare la boxe alle Olimpiadi a pieno titolo. La decisione, annuncia la federpugilato italiana, "segue una serie di discussioni tra World Boxing e la federazione pugilistica dell'India"; lo spostamento "non avrà alcun impatto sulle finali della coppa del mondo, in programma a Nuova Delhi in cinque giornate dal 17 al 22 novembre.

Il congresso di Roma ospitera' le elezioni del presidente che succedera' all'olandese Boris van der Vorst, scelto nel 2023 alla nascita della nuova federazione internazionale, e oltre a indicare altri ruoli del direttivi affrontera' votazioni su altre questioni riguardanti World Boxing. Per le finali di Nuova Delhi, resta in vigore la nuova normativa sui test di genere necessari per partecipare alle competizioni, in risposta alla questione delle pugili intersex o transessuali.

Quanto allo spostamento, alla base secondo il presidente della fedeboxe indiana, Ajay Singh, ci sono "fattori logistici, come i tempi per il viaggio" e la necessita' di "garantire la partecipazione agevole di tutti i delegati". "Siamo onorati che l'Italia ospiti un evento così importante come il primo congresso di World Boxing dopo il riconoscimento da parte del Cio", commenta il presidente della Fpi, Flavio D'Ambrosi.