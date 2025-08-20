Pugilato: ex manager, Imane Khelif ha smesso del tutto

"Al momento ha smesso del tutto. Non ha nemmeno ricominciato, non pratica più la boxe. Dopo quello che è successo alle Olimpiadi... In ogni caso, se dovesse diventare professionista, verrà sottoposta allo stesso tipo di test (di genere ndr)". Lo dice, intervistato dal giornale 'Nice-Matin', Nasser Yesfah, mentore ed ex manager di Imane Khelif, campionessa olimpica di pugilato, fra le polemiche, l'anno scorso a Parigi. "Imane fa sessioni in Algeria o va in Qatar, al centro nazionale di allenamento, ma niente di più. E poi viaggia principalmente per contratti di sponsorizzazione", aggiunge Yesfah.