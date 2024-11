Pugilato: Khelif in copertina di Vogue Arabia 'a Parigi dura'

Le polemiche, la gioia dell'oro olimpico, e ora la notorietà e le passerelle. Imane Khelif, la pugile algerina vincitrice del titolo ai Giochi di Parigi, conquista anche la sua prima copertina di Vogue Arabia: la campionessa si racconta nelle pagine della rivista, tornando anche sulla non facile esperienza alle Olimpiadi causa i veleni per i dubbi sollevati sul suo genere. "E' stato molto difficile - le parole dell'olimpionica del ring, accusata di avere valori alti di testosterone e quindi di non gareggiare alla pari con le altre donne, nel numero di novembre della rivista - nonostante abbia vinto la medaglia d'oro, i Giochi mi sono sembrati una vita intera. Le esperienze sono state molte, ma sono riuscita a superare tutto grazie alla mia fede in Dio. Senza tutto questo non sarei diventata una campionessa".