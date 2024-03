Pugilato: Lenzi, Charaabi e Carini volano alle Olimpiadi

Ci saranno tre pugili italiani in più alle Olimpiadi di Parigi: Diego Lenzi, Sirine Charaabi e Angela Carini volano ai Giochi, aggiudicandosi i rispettivi match nella giornata conclusiva del Preolimpico di Busto Arsizio. Nella sessioni pomeridiane della giornata conclusiva, Lenzi ha avuto la meglio di Danis Latypov, origine russa ma in gara come atleta del Bahrein nella 92 chilogrammi. Nella 54 chilogrammi donne, successo anche per Charaabi sulla coreana Aeji Im, mentre nella 66 chilogrammi la napoletana Carini ha avuto la meglio della capoverdiana Moreira Ivanusa. In tutti e tre i casi si è trattato di verdetto unanime. In serata, l'ultimo match di un'atleta azzurra per l'accesso ai Giochi francesi: la laziale Alessia Mesiano se la vedrà contro la slovacca Miroslava Jedinakova.