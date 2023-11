Pugilato: Malagò, torneo preolimpico è un 'case history'

L'assegnazione del primo torneo preolimpico di pugilato all'Italia è "un case history". Così lo definisce Giovanni Malagò, presidente del Coni, alla presentazione alla Torre Allianz di Milano. L'occasione è proprio l'evento per svelare il Boxing world qualifying tournament di Busto Arsizio, in programma dal 4 all'11 marzo 2024. Il torneo mondiale di qualificazione olimpica assegnerà 49 pass olimpici (tra cui 21 femminili) per Parigi 2024 nelle 13 categorie di peso. L'evento, che coinvolgerà circa 500 atleti da tutto il mondo, prevede la presenza di 15mila spettatori, "è stato ottenuto dal lavoro di squadra di Federazione, Coni e governo. Abbiamo giocato di squadra e d'anticipo. Il Cio ci ha dato fiducia e siamo contenti e il governo è stato indispensabile per chiudere il cerchio", ha proseguito Malagò spiegando il senso della sua definizione