Pugilato: Mondiali Elite; De Carolis convoca 13 azzurri

La scelta è fatta: in vista dei Mondiali di pugilato Elite, ovvero quello olimpico, il dt azzurro Giovanni De Carolis e il suo staff hanno deciso di convocare 13 azzurri, 8 uomini e 5 donne che dal 4 settembre, e si spera fino al 14, saliranno sul ring della M&S Bank Arena di Liverpool, sede del primo torneo iridato sotto l'egida del nuovo ente internazionale World Boxing a cui prenderanno parte più di 500 atleti.

Questi i convocati dell'Italia Boxing Team per Liverpool 2025:

Uomini: Salvatore Attrattivo (50 kg) Tommaso Sciacca (55 kg) Giuseppe Canonico (60 kg) Gigi Malanga (65 kg) Salvatore Cavallaro (70 kg) Remo Salvati (75 kg) Vincenzo Lizzi (85 kg) Diego Lenzi (+90 kg)

Donne: Giovanna Marchese (48 kg) Lucia Elen Ayari (51 kg) Sirine Charaabi (54 kg) Rebecca Nicoli (60 kg) Melissa Gemini (75 kg)



Con De Carolis ci saranno i tre tecnici federali Clemente Russo, Sumbu Kalambay e Leonard Bundu.

Nella lista, a testimonianza del ricambio generazionale in atto, mancano nomi illustri del passato recente della nazionale, come Aziz Abbes Mouhiidine, che De Carolis ritiene non essere in perfette condizioni di forma, Irma Testa e Angela Carini che stanno vivendo un momento di riflessioni personali in cui il pugilato sembrerebbe non essere al primo posto.