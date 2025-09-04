Pugilato: Mondiali; Melissa Gemini vince e passa agli ottavi

Esordio vincente per la squadra azzurra ai campionati del mondo Elite World Boxing 2025, in programma a Liverpool da oggi al 14 settembre. La prima portacolori a salire sul quadrato della M&S Bank Arena è stata Melissa Gemini (ASD Fanum Viterbo Polisportiva) che, nella categoria dei 75 Kg, ha superato per 4 a 1 l'ostica messicana Vanessa Ortiz Citlalli, conquistando il passaggio agli ottavi, programmato sabato, dove incontrerà la norvegese Sunniva Hofstad.

Soddisfatta ma già concentrata sul prossimo incontro la viterbese Gemini, medaglia di bronzo nel 2022 agli Europei di Budva e d'argento alla World Boxing Cup 2025 in Brasile: "Questo primo match al mondiale è andato più che bene, anche se nella prima ripresa sono partita un po' titubante ma poi ho acquistato sicurezza grazie all'angolo che mi ha saputo dare le dritte giuste - le sue parole - Per rompere il ghiaccio oggi è andata bene così, nel prossimo match metterò molta più concentrazione e determinazione per continuare a vincere".