Pugilato: Preolimpico, avanti Mesiano e Cavallaro

Arrivano le prime vittorie azzurre al Torneo Preolimpico di Busto Arsizio. Alessia Mesiano, campionessa del Mondo nel 2016, supera i sedicesimi dei 60 Kg sconfiggendo la svedese Agnes Alexiusson con un verdetto largo (4-1), mentre Salvatore Cavallaro batte ai 32esimi, nei 71 Kg, l'iracheno Ismael Karrar Hayder con verdetto unanime. Cade invece Luigi Malanga nei 63.5 Kg, superato di misura dal colombiano Jose Manuel Viafara Fory. "Sapevo che sarebbe stato un match difficile - il commento di Alessia Mesiano - ma sono contenta di aver superato questo primo ostacolo. Mi sono preparata bene e ora devo restare concentrata per il match contro la messicana Solis Guadalupe". Soddisfatto anche Cavallaro che ora affronterà il bulgaro Rami Mofid Kiwan: "Primo gradino di una lunga e impegnativa scalata e sono contento della prestazione, anche perché per me ogni match è una finale. Lo sarà anche quella con il bulgaro e cercherò di non farmi trovare impreparato. Siamo qui per riportare a casa un pass che rappresenta un sogno".