Puig, Honda non cerca Aldeguer per sostituire Marquez

Alberto Puig, team manager del team ufficiale Honda in MotoGP, ha smentito con fermezza che la casa giapponese stia prendendo in considerazione Fermin Aldeguer, attualmente impegnato in Moto2 con il team Speed Up Racing, per sostituire Marc Marquez nel 2024. "Non so da dove sia uscita questa notizia - ha dichiarato Puig a Dazn Spagna - È assolutamente falsa. Ieri ho parlato con il manager di Aldeguer e gli ho chiesto da dove provenisse. Lui non sapeva cosa dire". Fra i candidati rimane il romano Fabio Di Giannantonio, che l'anno prossimo lascerà il suo posto proprio a Marquez nel team Gresini. Ma Puig ha rivelato che Honda sarebbe interessata a Pol Espargaro. Lo spagnolo a fine stagione lascerà il team GASGAS Factory Racing Tech3 e ha alle spalle due anni sulla RC213V ufficiale, nel 2021 e 2022. "È una possibilità concreta" ha affermato Puig. Il quale ha poi escluso la possibilità che Honda nel 2024 schieri Iker Lecuona, ufficialmente impegnato in Superbike, ma spesso in griglia in MotoGP, quest'anno, come sostituto.