Qatar: Leclerc "siamo tornati con i piedi per terra"

"Come mi sento? Non bene perché quando dai tutto ma siamo soltanto quarto e quinto non é grandioso, considerando quanto questo fine settimana è importante per noi". Charles Leclerc non ha nascosto la delusione per il risultato della pole Sprint in Qatar. "Non so per quale motivo, le libere erano andate molto oltre le nostre aspettative - ha aggiunto il pilota Ferrari a Sky Sport - mentre in qualifica siamo tornati con i piedi per terra". Per la Sprint di domani "non siamo nella posizione migliore, ma poi quando arriva la gara le condizioni possono essere diverse" ha concluso Leclerc.