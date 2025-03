Qualificazioni mondiali 2026, Neymar convocato dal Brasile

Neymar figura nella rosa definitiva dei 23 convocati dal t Dorival Junio per le qualificazioni ai Mondiali della Nazionale brasiliana contro Colombia e Argentina, a marzo. L'attaccante di 33 anni stella del Santos ha collezionato sette presenze dal suo ritorno a Vila Belmiro e non gioca con il Brasile dalla sconfitta per 2-0 contro l'Uruguay del 17 ottobre 2023. Il suo nome era apparso nella rosa dei 52 convocati la scorsa settimana.