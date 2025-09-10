Qualificazioni mondiali, Bolivia fa l'impresa e va ai playoff

Impresa della Bolivia che batte 1-0 il Brasile e rimane in corsa per i mondiali. Qualificazioni alla coppa iridata 2026 con sorpresa per il Sudamerica: il Venezuela era la favorita per conquistare gli spareggi e lo era ancor di più verso la fine del primo tempo: la Vinotinto stava infatti vincendo in casa contro la Colombia, mentre la Bolivia era in difficoltà contro la nazionale allenata da Carlo Ancelotti. A El Alto era calato il gelo quando si era sparsa la notizia del vantaggio del Venezuela. Dopo 90 minuti, però, la città è esplosa di gioia perché Miguel Terceros dal dischetto ha segnato uno dei gol più importanti nella storia della formazione boliviana, dando alla sua squadra la chance di qualificazione ai Mondiali. La Bolivia non batteva i verdeoro nelle qualificazioni dal 1993, ma ora ha vinto quattro partite, ne ha pareggiate due e perso solo una delle ultime sette gare di qualificazione contro i cinque volte campioni del mondo. Nell'altra partita decisiva per la corsa agli spareggi, show dell'attaccante colombiano Luis Suárez, che ha segnato quattro gol, trascinando la sua squadra al successo per 6-3 sul Venezuela. Così la Bolivia vola ai playoff, mentre i sogni di qualificazione del Venezuela si sono infranti. Nelle altre gare, l'Ecuador ha superato l'Argentina, con Lionel Messi che anche senza scendere in campo ha comunque chiuso come miglior marcatore del torneo.