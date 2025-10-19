Rabbia Fiorentina, rigore dato al Milan quasi grottesco

"Penso che se il Var deve richiamare l'arbitro per un grave errore, questo è un errore enorme del Var. Marinelli non ha avuto il coraggio di sostenere la sua decisione. Noi ci stiamo giocando la vita, bisogna capire che non si può fare una cosa del genere, è scandalosa. È rimasto a terra 20 minuti, neanche l'ha sfiorato, è un episodio quasi grottesco. Brutto da vedere, non è una bella immagine". Lo ha detto il ds della Fiorentina, Daniele Pradé, commentando a Dazn il rigore concesso al Milan e trasformato da Leao per il definitivo 2-1 dei rossoneri sui viola.