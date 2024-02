Rabiot, 'voglio vincere altri scudetti con la Juve'

"Vincere lo scudetto con la Juve è stata una delle cose più belle e incredibili che mi siano capitate: purtroppo non abbiamo potuto festeggiare con i tifosi (era il 2019/2020, in pieno periodo Covid, ndr), ma spero di vincerne altri qui": ai canali ufficiali della Juventus, Adrien Rabiot fa il suo bilancio personale dopo le 200 presenze raggiunge con la maglia bianconera nella partita contro il Frosinone. "All'inizio è stato difficile perché dovevo adattarmi, ma sono stato accolto benissimo da tutti e ora è un onore e un orgoglio aver toccato questo traguardo - spiega il centrocampista francese - e ho sempre cercato di dare il massimo: sono grato di tutto questo, anche i momenti negativi mi hanno aiutato a crescere". Sul rapporto con Allegri, "Mi voleva già quando ero al Psg, poi lui è andato via e io sono arrivato ma ci siamo ritrovati - il retroscena raccontato da Rabiot - ed è un grande professionista, di allenatori così ce ne sono pochi: sono orgoglioso che mi abbia inserito tra i due capitani quest'anno, abbiamo un bel rapporto dentro e fuori dal campo". Il centrocampista francese ha ricevuto una maglietta celebrativa dai dirigenti Manna e Giuntoli e dal tecnico: "E' un ragazzo intelligente, offrirà una cena a tutti" la battuta di Allegri nella palestra della Continassa che ha scatenato gli applausi dei compagni.