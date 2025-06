Raduno Italia: preoccupazione per Locatelli dopo rifiuto di Acerbi e infortunio di Buongiorno

Non è cominciato nel migliore dei modi l'ultimo raduno stagionale dell'Italia prima della pausa estiva: dopo il clamoroso rifiuto di Francesco Acerbi e il rientro a casa di Alessandro Buongiorno per infortunio, c'è preoccupazione adesso per le condizioni di Manuel Locatelli alle prese con problema alla gamba destra: il centrocampista della Juventus è stato sottoposto questa mattina ad una risonanza magnetica il cui responso è atteso nelle prossime ore.