Raffaele Palladino critica arbitro e Var dopo la sconfitta della Fiorentina a Venezia

"Non voglio sentire giustificazioni, le assenze pesano, ma oggi abbiamo cercato di recuperare energie mentali, dopo la batosta per l'uscita dalla Conference. I ragazzi hanno dato tutto. La partita è stata figlia di episodi. Il primo gol era da annullare per un tocco di mano evidente che hanno visto tutti, tranne arbitro e Var". E' quanto ha sostenuto Raffaele Palladino, in conferenza stampa, dopo la sconfitta di Venezia della sua Fiorentina.

"Abbiamo reagito, preso un palo e sulla ripartenza abbiamo preso il secondo gol - ha aggiunto -. Ma non possiamo mollare, dobbiamo approfittare di qualche passo falso di chi ci precede. Potrebbe succedere qualsiasi cosa. Non voglio buttare fumo negli occhi a nessuno - ha concluso -, ma il nostro obbligo è crederci negli ultimi 180'. Davanti ci sono tanti scontri diretti di cui possiamo approfittare".