Rally del Salento 2025: Pronto il via con 69 equipaggi in gara

Con la pubblicazione degli elenchi iscritti, mancano ormai poche ore all'accensione dei motori per il 57° Rally del Salento, il 7° Rally Storico del Salento e il Salento Historic Regularity Rally 2025. Sono 69 gli equipaggi pronti ad affrontare le scenografiche e inimitabili prove speciali salentine, che nella giornata di venerdì e sabato regaleranno spettacolo ed emozioni al pubblico presente, accompagnate da un fitto programma di iniziative collaterali. Il primo appuntamento del Trofeo Italiano Rally a coefficiente 1.5, valido anche per la Coppa Rally di 8^ Zona, vedrà al via anche il Trofeo Rally di 4^ Zona Storico e il Campionato Italiano Rally Auto Storiche di Regolarità.

L'evento entrerà nel vivo venerdì 23 con la suggestiva prova spettacolo in programma alla Pista Salentina di Ugento, vero cuore pulsante della manifestazione. Proprio in queste ore sono in fase di finalizzazione tutte le operazioni coordinate dalla Direzione Gara, guidata da Simone Bettati. L'impegno dell'Automobile Club Lecce per garantire sicurezza e qualità organizzativa è massimo e prevede il coinvolgimento di oltre 200 Ufficiali di Gara, tutti collegati via radio per un rapido scambio di informazioni, 7 mezzi di intervento sanitario con personale specializzato, altrettanti mezzi di intervento tecnico, 9 vetture di staff, tra cui 5 apripista per la gara moderna, 2 per storico e regolarità, oltre a un mezzo speciale per l'allestimento del percorso.

"Lavorare in coesione è la chiave per poter gestire un evento di questa portata- ha commentato il Direttore di Gara Simone Bettati - Il Rally del Salento è un appuntamento di grande fascino, sempre accolto con entusiasmo dai tanti appassionati locali. Garantire a loro e a tutti i concorrenti uno spettacolo sicuro e scorrevole è il nostro primo obiettivo. Lavoriamo con un team affiatato che darà il massimo per la migliore riuscita dell'evento".

La giornata di oggi sarà interamente dedicata ai preparativi. Dalle 08:30 alle 10:00 è prevista la consegna del materiale per le ricognizioni, che si svolgeranno successivamente dalle 10:00 alle 18:00 sulle prove speciali della gara. Dalle 20:00 alle 21:00 sarà invece possibile effettuare un solo passaggio di ricognizione sulla Super Prova Speciale 1, all'interno del circuito di Ugento. Sempre alla Pista Salentina, l'ingresso dei mezzi nel Parco Assistenza sarà consentito dalle 10:00 alle 20:00. La giornata si chiuderà con il tradizionale briefing con i piloti, fissato per le 21:15.