Ranieri, dicembre dirà chi siamo e che vuole fare la Roma

"Dicembre ci dirà chi siamo e cosa vuole fare la Roma, siamo i primi a doverci dare questo genere di risposte". Lo ha detto Claudio Ranieri a due giorni dalla sfida con il Lecce in campionato. "Se la Roma deve lottare per salvarsi? La classifica è lo stato attuale delle squadre, ora lottiamo per uscire dalla bassa classifica e i miei sono giocatori abituati a stare dall'altra parte. Io, invece, sono abituato a stare da entrambe le parti, ma sono convinto che risponderanno colpo su colpo, per questo ho parlato di dicembre per capire chi saremo. Come San Tommaso voglio toccare per credere", ha aggiunto. "L'intensità vista in campo sia a Londra che contro l'Atalanta è quella che io voglio e con la quale bisogna giocare - ha sottolineato Ranieri -. Ho avuto pochi giorni per una settimana tipo, oggi hanno spinto e stanno entrando nelle mie idee, ma non è facile quando cambi quattro allenatori con filosofie diverse". "I calciatori sono spugne, ma non tutti reagiscono subito e allo stesso modo", ha concluso.