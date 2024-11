Ranieri ,'io ho carta bianca e Friedkin vuole bene alla Roma'

"A Dan Friedkin ho parlato in faccia e mi ha lasciato a bocca aperta per il bene che vuole a questo club. Se mi ha chiamato si è reso conto degli errori. Mi è stata data carta bianca, sono stato chiamato per riportare la Roma in alto, ora tocca a me". Lo ha detto Claudio Ranieri in conferenza stampa. "Io sarò l'uomo vicino la famiglia Friedkin. Si farà tutto insieme. Si cercherà di fare il meglio possibile e voglio aiutare affinché la Roma sia sempre nelle prime posizioni. Dan vuole una squadra e una società seria - ha aggiunto -. Loro stanno facendo delle cose belle, ma fatemi spiegare una cosa: siamo abituati a vedere le cose in modo piramidale, i Friedkin invece le vedono in modo collegiale, le decisioni sono prese e saranno prese in modo orizzontale. Dan Friedkin è scioccato oggi, mette un sacco di soldi e non vede risultati. Mi auguro da ora in poi le cose andranno meglio". Poi una precisazione su Dybala, alla domanda se la proprietà gli avesse chiesto di non farlo giocare per non far scattare il rinnovo automatico del contratto. "E' stata la prima cosa che ho chiesto a Friedkin - ha spiegato - Io faccio come mi pare. Non mi interessano le clausole. Io ai miei presidenti parlo in faccia e scelgo chi voglio. Gli sta bene sennò non sarei qui".