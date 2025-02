Ranieri ottimista prima della sfida contro il Porto in Europa League

"Io dico sempre che ognuno ha quello che si merita, i puro sangue poi si vedono alla fine. Noi abbiamo ancora tanto da dire, fare e migliorare. Se fossi arrivato prima o dopo non conta, conta quello che stanno facendo i ragazzi. Si aiutano, si divertono e giocano". Lo ha detto Claudio Ranieri nella conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League con il Porto.

Tornando sulle polemiche dell'andata e sulla designazione di Francois Letexier ha spiegato: "Non mi interesso di cose fuori dal calcio. E' un arbitro prodigio del calcio francese, ha fatto la finale dell'Europeo, mi ha arbitrato quando ero in Ligue 1. E' bravissimo. Avrò fatto 1200 partite e mai mi sono lamentato. So che gli arbitri fanno un mestiere difficile".

Parlando del momento di Dovbyk ha invece aggiunto: "Sta migliorando, ma deve lavorare ancora molto. E' il nostro punto di riferimento lì davanti, ma alcune volte non riusciamo a dargli noi la palla giusta".

Ranieri ha poi concluso tornando sulle condizioni di Hummels: "E' un giocatore recuperato, è tornata l'esplosività nel passo".