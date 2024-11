Ranieri: "Roma non fu costruita in una notte, serve tempo"

"Roma non è stata fatta in una notte, dateci tempo". Lo ha detto Claudio Ranieri a due giorni dalla sfida con l'Atalanta parlando del progetto futuro del club giallorosso. "Se seguiremo il modello Atalanta? É sicuramente un modello di vertice che va preso come tale - ha aggiunto -. E' una squadra che piano piano è diventata un'emblema dell'Italia. Sono stati bravi a saper costruire dal basso. Tempo fa dissi che è l'orgoglio di noi italiani ed é così. É una macchina quasi perfetta". "Noi - ha aggiunto tornando alla sua squadra - ora abbiamo dei giocatori, dunque cerchiamo di riportarli alla loro bellezza. Poi faremo il possibile per accontentare il prossimo allenatore". Tornando sulla gara di giovedì in Europa League ha spiegato: "Abbiamo visto un barlume di luce. Ho visto giocatori volere qualcosa di positivo. Dobbiamo rendere i tifosi orgogliosi di quello che facciamo".