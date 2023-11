Ranieri, Spalletti ha ricreato l'ambiente giusto in azzurro

"Spalletti ha ricreato l'ambiente giusto. I suoi ragazzi giocano come un unico uomo, con grande disponibilità". Claudio Ranieri si dice "fiducioso" per l'esito di Ucraina-Italia di questa sera, a Leverkusen. Agli azzurri serve un punto per andare all'Europeo dell'anno prossimo. E' senz'altro "una partita decisiva" ed il tecnico del Cagliari - ospite di 'Radio anch'io sport' (Rai Radio 1) - si aspetta che quel punto arrivi. In passato all'Italia "è mancato un po' l'attacco, ma i giovani che stiamo immettendo, da Raspadori a Scamacca, fanno ben sperare. Però vanno aiutati da terzini e centrocampisti". Nella sua pluridecennale carriera Ranieri ha avuto sola una, complicata, esperienza sulla panchina di una nazionale, in Grecia. "Però mai dire mai - risponde l'allenatore romano - Non dico quella dell'Italia, ma chissà il futuro cosa mi può riservare".