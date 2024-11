Ranieri 'torno a casa madre, non ho tempo per sbagliare'

"Io avevo smesso di allenare, sarei tornato solo per Roma e Cagliari se fosse servito. Qui sono tornato alla casa madre, io sono prima un tifoso e poi l'allenatore. Per questo ai tifosi dico di starci vicino. Giocare in casa con il pubblico che fischia è la cosa più difficile che possa esistere. Io voglio una squadra e un pubblico coeso. Siamo tutti una famiglia: calciatori, allenatore, società, dipendenti". Lo ha detto Claudio Ranieri nella sua prima conferenza stampa da nuovo allenatore della Roma. "Io non ho tempo di fare errori - ha aggiunto -. Devo far venire i tifosi allo stadio e mandarli via soddisfatti", ha aggiunto.