Ranking Wta: Paolini è sempre 8/a, Sabalenka resta la regina

di Redazione Sport
13 ottobre 2025
Jasmine Paolini si conferma la leader delle azzurre del tennis. Nella classifica WTA la giocatrice toscana è stabile in ottava posizione, mentre alle sue spalle perde dieci posizioni Lucia Bronzetti (n.84) e ne guadagna uno Elisabetta Cocciaretto (n.91). Scivola indietro di quattro posti la giovanissima Tyra Caterina Grant: la 17enne romana questa settimana è al numero 213. Guida la classifica sempre Aryna Sabalenka che vede ridursi un po' il vantaggio sull'inseguitrice Iga Swiatek: chiude il podio Coco Gauff, fresca vincitrice del torneo di Wuhan.

