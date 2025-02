Raphael Haaser trionfa nello slalom gigante ai Mondiali di Saalbach

L'oro dello slalom gigante ai Mondiali di Saalbach è andato a sorpresa all'austriaco Raphael Haaser. Per lui, vicecampione mondiale in superG, è la prima vittoria in carriera e proprio nella gara in cui non hanno vinto svizzeri e norvegesi, i dominatori della stagione. Sconfitto - solo quarto - pure il supercampione elvetico Maco Odrmatt. Argento allo svizzero Thomas Tumler e bronzo all'altro elvetico Loic Meillard.

Niente da fare per l'Italia. Miglior azzurro è stato infatti il trentino Luca de Aliprandini che ha chiuso nono, dopo essere stato ottimo sesto nella prima. Per l'Italia ci sono poi Giovanni Franzoni che con l'alto pettorale 44 ha ottenuto la 20/a posizione, Alex Vinatzer 21/o e Filippo Della Vite 24/o.

Domani tocca allo speciale donne con in pista la super campionessa Usa Mikaela Shiffrin e con l'Italia che vuole solo non sfigurare troppo nella disciplina in cui da anni non rende.